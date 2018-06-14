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14 Haziran 2018 09:13

Melikgazi’de veren el, alan eli görmedi

Melikgazi Belediyesi olarak her Ramazan iaşe paketi hazırlayarak aşevlerinden yiyecek ve ekmek yardımı alanlar ile bakıma muhtaç yaşlılara, hiçbir geliri olmayan ailelere verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak toplam 10 bin adet iaşe paketini kişi saygınlığı korunarak ve onurları incitilmeden veren el, alan eli görmeden dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Melikgazi’de veren el, alan eli görmedi

14 Haziran 2018 09:13


10 bin adet olarak hazırlanan iaşe paketlerinin aşevlerinden dağıtımının tamamlandığını ve dağıtımın isim listesine göre yapılarak izdihama yer verilmediğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, her yıl muhtaç ailelere verilmek üzere belediyece ramazan iaşesi alındığı, hiçbir izdihama, kargaşaya ve insan haysiyet ve onurunu zedelemeden aşevlerinden yardım alanlara verildiğini kaydetti.


İaşe paketlerini dağıtırken dağıtımın rastgele yapılmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, isim listesi üzerinden dağıtım yapıldığını tekrarlayarak, bu yardımları gerçekleştirirken hayırseverleri de teşvik etmek istediklerini söyledi.




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