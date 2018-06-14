Melikgazi’de veren el, alan eli görmedi

10 bin adet olarak hazırlanan iaşe paketlerinin aşevlerinden dağıtımının tamamlandığını ve dağıtımın isim listesine göre yapılarak izdihama yer verilmediğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, her yıl muhtaç ailelere verilmek üzere belediyece ramazan iaşesi alındığı, hiçbir izdihama, kargaşaya ve insan haysiyet ve onurunu zedelemeden aşevlerinden yardım alanlara verildiğini kaydetti.

İaşe paketlerini dağıtırken dağıtımın rastgele yapılmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, isim listesi üzerinden dağıtım yapıldığını tekrarlayarak, bu yardımları gerçekleştirirken hayırseverleri de teşvik etmek istediklerini söyledi.