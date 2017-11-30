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30 Kasım 2017 12:53

Melikgazi’de vergi mesaisi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de vergi mesaisi

30 Kasım 2017 12:53

Memduh Büyükkılıç, Emlak Vergisinin ikinci taksitinin yatırma süresinin 30 Kasım günü son bulacağını hatırlatarak, veznelerin saat 24:00’e kadar açık olacağını söyledi.


Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Melikgazi Belediyesi olarak Emlak Vergisi ikinci taksitini yatırmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için Perşembe günü akşam saat 24.00 ‘e kadar vezneler açık olacaktır” dedi.


Vatandaşların borçlarını belediye veznelerine yatırabilecekleri gibi internet üzerinden de vergilerini yatırabileceklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mükelleflerin isterler ise 412228 posta hesabından ve kredi kartı ile borçlarını yatırabileceklerini sözlerine ekledi.




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