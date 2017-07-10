Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 12:18

Melikgazi’de yangın tatbikatı yapıldı

Melikgazi Belediyesince çalışan personele yönelik bina içi yangın, açık alan ve araç yangınları gibi benzeri durumlarda karşılaşılması muhtemel durumlarda müdahale tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı hizmet içi eğitimi verildi.

Melikgazi’de yangın tatbikatı yapıldı

10 Temmuz 2017 12:18


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlere önem verdiklerini çünkü bilgili, bilinçli ve işinde uzman ve güvenli bir personelin iş hacmi kapasitesinin her zaman yüksek alacağını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Şubesi yetkilerince verilen ve kurumda çalışan personele yönelik olası bina, açık alan ve araç yangınlarına müdahale tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı eğitimin son derece faydalı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak çalışan personelimizin çalışma ortamı, kullandığı iş makinesi ve araç gereçlerine önem veriyoruz. Belediye personelimizin büro bölümünde çalışanların tamamı bilgisayar kullanmaktadır. Dolayısıyla sık sık bilgisayar ile ilgili hizmet içi eğitim seminerleri düzenliyoruz. Sivil Savunmaya hem önem veriyor hem de öncelik tanıyoruz. Bugün belediye personeline yönelik kurum içinde olabilecek yangın hakkında öncelikle tedbirler, yangın halinde yapılması gerekenler, ekip çalışmasının başarısı ve yangın vana ve hortumları hakkında bilgeler verildi” dedi.


Kurum içinde her katta ve her birimde görevli personelin kurum içinde yangın halinde yapacağı işler ve ekibinin belli olduğunu bunun için yıllık çizelgeler hazırlandığını ve sürekli bilgilendirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, belediyenin sosyal tesis ve spor salonlarında yangınlara karşı her türlü tedbir ve ekiplerin hazır bulunduğunu kaydetti.


Başkan Büyükkılıç, referans belediye olarak hizmet içi eğitim seminerlerine büyük önem verdiklerini ve sonuçlarının da çok faydalı olduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:15
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:13
  • Yatsı :22:02
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!