Melikgazi’de yangın tatbikatı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlere önem verdiklerini çünkü bilgili, bilinçli ve işinde uzman ve güvenli bir personelin iş hacmi kapasitesinin her zaman yüksek alacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Şubesi yetkilerince verilen ve kurumda çalışan personele yönelik olası bina, açık alan ve araç yangınlarına müdahale tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı eğitimin son derece faydalı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak çalışan personelimizin çalışma ortamı, kullandığı iş makinesi ve araç gereçlerine önem veriyoruz. Belediye personelimizin büro bölümünde çalışanların tamamı bilgisayar kullanmaktadır. Dolayısıyla sık sık bilgisayar ile ilgili hizmet içi eğitim seminerleri düzenliyoruz. Sivil Savunmaya hem önem veriyor hem de öncelik tanıyoruz. Bugün belediye personeline yönelik kurum içinde olabilecek yangın hakkında öncelikle tedbirler, yangın halinde yapılması gerekenler, ekip çalışmasının başarısı ve yangın vana ve hortumları hakkında bilgeler verildi” dedi.

Kurum içinde her katta ve her birimde görevli personelin kurum içinde yangın halinde yapacağı işler ve ekibinin belli olduğunu bunun için yıllık çizelgeler hazırlandığını ve sürekli bilgilendirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, belediyenin sosyal tesis ve spor salonlarında yangınlara karşı her türlü tedbir ve ekiplerin hazır bulunduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, referans belediye olarak hizmet içi eğitim seminerlerine büyük önem verdiklerini ve sonuçlarının da çok faydalı olduğunu sözlerine ekledi.