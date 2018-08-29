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29 Ağustos 2018 11:21

Melikgazi’de yapılandırmaya yoğun ilgi

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin yasaya istinaden başvuruların 27 Ağustos günü son bulduğunu ve Melikgazililerin yapılandırmaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Melikgazi’de yapılandırmaya yoğun ilgi

29 Ağustos 2018 11:21


Bu yasa ile hem borçlu olanın hem de alacaklı durumundaki kamu kurumların kazançlı olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin yasa kapsamında Melikgazi Belediyesine 16.237 mükellefin başvuruda bulunduğunu kaydetti.


Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında Melikgazi belediyesi olarak 5 milyon 202 bin lira gelir elde edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yapılandırma ile borçlarını ödeme hassasiyetini gösteren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.




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