’Temizlik Melekleri’ olarak adlandırılan ve Türkiye İş Kurumu kapsamında çalıştırılan bayanların bundan böyle şehrin park ve bahçelerinin genel temizliği ile geri dönüşüm tesislerinden sorumlu olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şöyle dedi:

“Anadolu’da bir söz vardır. Hanım elinin değdiği iş tamamdır. İşte tam bu sözün geçerli olduğu artık park ve bahçelerin bakım ve temizliği ile geri dönüşüm tesislerinde şahit oluyoruz. Çünkü hanımlar temizlik ve çevre koruma, bakım konularında daha hassas ve titizdirler. Bu ilke ile yeni bir strateji ile artık park ve bahçeleri, çevre temizliği, geri dönüşüm hanımlara emanet ettik. Park ve bahçe işlerinde çalışan hanımların, şehirdeki parkları adeta kaneviçe gibi işliyor. Estetik ve düzen konusunda kadın eli ve kadın gözünün daha hassas oluşu, şehrimize yeni bir misyon kazandırıyor”