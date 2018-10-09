Melikgazi'den 13 Amatör Spor Kulübüne Nakdi Yardım

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 16 spor salonu ile 184 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Yaygın ve herkes için spor amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 16 ayrı bölgede çok amaçlı spor salonlarımız hizmet vermektedir. 184 ayrı bölgede açık alan fitness aletleri bulunmaktadır. Açık alan basketbol ve voleybol sahalarımız ise tüm semtlerde mevcuttur. Amacımız spor yapanların sayısını artırmak ve 7'den 70'e her kesimin mutlaka spor yapmasını sağlamaktır. Birçok branşta ödül alan ve başarıları ile ilimize onurlandıran Amatör Spor Kulüplerinin çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile nakdi yardım yapılmıştır“ dedi.

13 ayrı futbol branşında faaliyet gösteren amatör spor kulübüne nakdi yardımın Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu talepleri ile alınan Meclis Kararınca yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu her fırsatta kanıtladığını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin salon sporlarının merkezi ve sporcu ile spor adamlarının destekleyicisi olduğunu sözlerine ekledi.