Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 14:48

Melikgazi’den 9 semte Aile Sağlık Merkezi

Melikgazi Belediyesince yatırım ve desteğiyle mahallelere kazandırılan Aile Sağlık Merkezleri şehir merkezlerinde yer alan hastanelerin yükünü hafifletiyor.

Melikgazi’den 9 semte Aile Sağlık Merkezi

31 Temmuz 2018 14:48



Melikgazi Belediyesi olarak halk ve çevre sağlığına verdikleri önemden dolayı ilçe sınırları içerisinde 9 ayrı semtte Aile Sağlık Merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Aile Sağlık Merkezleri ile çok ciddi bir sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.



Maksatlarının vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Hemşerilerimizin mahallelerinde aile sağlığı merkezi istediklerini biliyoruz. Biz de vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vererek ilçemize bugüne kadar 9 Aile Sağlık Merkezi kazandırdık. Ayrıca 4 ayrı semte 112 acil sağlık merkezi, 3 ayrı semtte sağlık ocağı inşa ettik. Sağlıklı çevre, sağlıklı mekan ve sağlıklı birey için bu tesisler ve binalar şehrimize kazandırılmıştır. Talep olduğu sürece bu çalışmaları ve yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu.



Şehir merkezlerine uzak olan ve yerleşimi uydu kent olan bölgelerde aile sağlığı merkezinin ihtiyaç olduğunu aktaran Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi belediyesince 9 ayrı semte yapılan Aile Sağlık Merkezleri ile hasta ve yakınlarının şehir merkezlerine gelmeyerek hem zaman hem maddi hem de şehir trafiğinin rahatlamasını sağlıyoruz. Bu çalışmalarımız ile Modern şartlarda hem insanlarımız sağlık hizmeti alıyor hem de hekimlerimiz fiziki şartları iyi bir ortamda daha iyi hizmet verebiliyor" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç