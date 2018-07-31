Melikgazi’den 9 semte Aile Sağlık Merkezi

Melikgazi Belediyesi olarak halk ve çevre sağlığına verdikleri önemden dolayı ilçe sınırları içerisinde 9 ayrı semtte Aile Sağlık Merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Aile Sağlık Merkezleri ile çok ciddi bir sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Maksatlarının vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Hemşerilerimizin mahallelerinde aile sağlığı merkezi istediklerini biliyoruz. Biz de vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vererek ilçemize bugüne kadar 9 Aile Sağlık Merkezi kazandırdık. Ayrıca 4 ayrı semte 112 acil sağlık merkezi, 3 ayrı semtte sağlık ocağı inşa ettik. Sağlıklı çevre, sağlıklı mekan ve sağlıklı birey için bu tesisler ve binalar şehrimize kazandırılmıştır. Talep olduğu sürece bu çalışmaları ve yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehir merkezlerine uzak olan ve yerleşimi uydu kent olan bölgelerde aile sağlığı merkezinin ihtiyaç olduğunu aktaran Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi belediyesince 9 ayrı semte yapılan Aile Sağlık Merkezleri ile hasta ve yakınlarının şehir merkezlerine gelmeyerek hem zaman hem maddi hem de şehir trafiğinin rahatlamasını sağlıyoruz. Bu çalışmalarımız ile Modern şartlarda hem insanlarımız sağlık hizmeti alıyor hem de hekimlerimiz fiziki şartları iyi bir ortamda daha iyi hizmet verebiliyor" ifadelerini kullandı.