Melikgazi’den bir günde üç iftar sofrası

Aynı mahallede veya aynı sokakta oturan ailelerin birbirleri ile selamlaşmaları, dost olmaları, komşu olmanın bilinci içerisinde olmalarının önemli olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak ramazan ayı içerisinde olunmasından dolayı bu geleneği ’Mahallemde İftar Var’ etkinliğine dönüştürdüklerini kaydetti. Bir günde üç iftar sofrası ile büyük bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi;

"Ramazan ayı bereket ayıdır. Bu bereket bugün üç ayrı semtte üç ayrı iftar yemeğimiz ile bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Günlük koşuşturmada bireyler çoğu zaman komşusunu tanımıyor. Selamlaşmıyorlar, hal hatır soramıyorlar. İşte ramazanın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır. Teravihte birlikte olunur. Özellikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar. İftar sofraları dostlukların, arkadaşlıkların vesiledir. Bu açıdan mahalle iftarlarını önemsiyoruz. Bir günde Subaşı, Küçükbürüngüz ve Büyükbürüngüz mahallelerimizde üç ayrı iftar sofrası kurduk. Böylece Melikgazi Belediyesi olarak ’Mahallem de iftar Var’ sosyal etkinliğimizi noktalamış olduk.”