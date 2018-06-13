Melikgazi’den iftar bereketi

Toki Demokrasi Mahallesinde düzenlenen iftar programlarına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe teşkilatı üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Melikgazi’de Ramazan ayının bereketinin dolu dolu yaşandığını ve özellikle iftar sofralarının birliği ve beraberliği pekiştirdiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Bu akşam Toki Demokrasi mahallemizde kurduğumuz iftar sofraları ile mahallelilerle buluştuk. Mahallelerimizde sizlerle birlikte olmaktan, Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Toki Demokrasi Mahallesi Kapalı Semt Pazar yerinde 2 bin 500 mahalleli ile birlikte iftarımız gerçekleştirdik. Demokrasi mahalle sakinlerine bu iftar sofrasında üç müjdeli haber vermek istiyorum. Birincisi Semt Sağlık Merkezi inşa edeceğiz. İkincisi Sosyal Tesis yanına Kur’an Kursu alanı oluşturacağız. Üçüncüsü ise mahalle fırınını ise bu yıl hizmete sunacağız. Ayrıca büyük ölçekli ve çok amaçlı parkımız bu yıl tamamlanacaktır. Toki Demokrasi Mahallesine hayırlı olsun” dedi.

Toki Demokrasi Mahallesinde gerçekleştirilen ’Mahallemde iftar var’ programında mahalle halkı ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle gençlerin büyük ilgisi ile karşılaştı ve bol bol selfi ve fotoğraf çekimlerine katıldı.