Melikgazi’den Kızılay’a bina tahsisi

Kızılay’a tahsis edilen tesis için teşekkür ediyoruz

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Sayın Ayhan Uzandaç “Kayseri bir hayırseverler şehridir. Bu açıdan şanslıyız. Melikgazi Belediye personeli her yıl iki kez kan bağışında bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi ayrıca Danışmentgazi Mahallesindeki hizmet binasını Kızılay’a tahsis etmiştir. Biz bu bina da halkın genel olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları yapacağız. Bu yönde Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Her zaman ve her an bizlerle; çalışmalarımıza destek olmaktadır” dedi.

Örnek ve referans bir belediye olarak anıldıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bunun temelinde eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve kentsel yapı çalışmalarında bir bütün olarak hizmet sunmalarından kaynaklandığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Kızılay ile birçok ortak proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde KAN BAĞIŞI kampanyası ile çalışanların motive edildiğini kaydetti.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Sayın Ayhan Uzandaç ve Yönetim Kurulu Üyelerini; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı 4 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan TÜRK KIZILAY KAYSERİ ŞUBESİ olarak gönüllü kan bağışçıları için düzenlenen törene davet ettiler.