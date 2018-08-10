Melikgazi’den, ’Kurban Broşürü’

Broşürün mahalle muhtarları ve esnaf ve bina görevlilerine dağıtıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, broşürde kurban ile bir çok bilginin yer aldığını ayrıca belediye kurban satış ve kesim yerleri hakkında bilgiler verildiğini kaydetti.

Kurban ibadeti hakkında kısa bilgi ile başlayan broşürün içerisinde 15 başlık içerisinde herkesin yararlanabileceği bir basılı eser olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Melikgazi Belediyesi olarak kurban ibadetinin önemini biliyor ve bu hassasiyet ile küçük el kitapçığı basarak dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca yine kurban bayramlarında kurban kesimi sonrası deri ve etlerin taşınması ile atık olarak kullanılacaklar için poşetler dağıtıyoruz. Öncelikle hangi hayvanlar kurban kesilir, kurban olacak hayvanda bulunması gereken özellikler, satın alırken dikkat edilecek hususlar, sağlımız için önemli mesajlar, kurbanlıklarda yaşın belirlenmesi, kurban kesim yerleri ve kaçması halinde yapılacaklar, satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar, kesim yerlerinin özellikleri gibi konuların yer almaktadır. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşı bilgilendiren bu broşür sayesinde, kurbanlıkların kesimi sırasında yaşanmış, geçmiş dönemlere ait kötü görüntülerinde önüne geçilmiş olunacaktır."

Başkan Memduh Büyükkılıç; kesim süresince yaşanan yaygın yanlış bilgilerin önüne geçilerek kurbanlıklardan en yüksek düzeyde verimin alınmasının da sağlanmış olacağını sözlerine ekledi.