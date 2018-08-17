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17 Ağustos 2018 14:47

Melikgazi’den kurban satış alanlarına ücretsiz servis

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 20 Ağustos 2018 Salı (Bayram) gününe kadar her gün saat 12:00’ de Meydanı Bürüngüz Camii önündeki otobüs duraklarından Serkent Kurban Pazarı’na ücretsiz servis kaldırılacağını söyledi.

Melikgazi’den kurban satış alanlarına ücretsiz servis

17 Ağustos 2018 14:47


Kurban satış alanı olan Serkent’te gitmek ve kurban almak isteyen vatandaşlar için özel servis kaldırılması ile ulaşım sorunu olanlara kolaylık sağlanmış olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kurban satış yerinde yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı hem vatandaş hem de kurban satıcısı olan esnaflar memnun. Gerek temizlik, gerek ise ulaşım ağının açık olması son derece önemlidir. İçme suyu sıkıntısı yoktur Kurban satış alanında veteriner hekimler vardiya usulü çalışmaktadır. Zabıta ekipleri görev başındadır. Satış ve kesim yerleri hazırdır. Ayrıca Melikgazi Belediyesi olarak Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere 3 gün süresince yani Bayram gününe kadar her gün saat 12.00’de Kayseri Meydanı Bürüngüz camisi önündeki kurban pazarına gitmek isteyenler için servis kaldırılacaktır. Saat 17.00’de ise Serkent’ten Şehir merkezine servis ile dönebileceklerdir” dedi.


Başkan Büyükkılıç, Bu vesile ile Kayserili hemşerilerinin, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ettiğini sözlerine ekledi.




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