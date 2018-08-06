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06 Ağustos 2018 14:46

Melikgazi’den Nurihas ve Esenyurt Mahallelerinde Yaya Yolu ve Orta Refüj Çalışması

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nurihas ile Esenyurt Mahallelerinde Yaya Yolu ve Orta Refüj çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Melikgazi’den Nurihas ve Esenyurt Mahallelerinde Yaya Yolu ve Orta Refüj Çalışması

06 Ağustos 2018 14:46


Her iki Mahallede alt yapı çalışmaları sonrası bozulan yolların yenilenmesi ile birlikte yaya yolu ve cep otopark çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükmenderes ile Yavuz caddelerinde olmak üzere yapılan çalışmaların çevresi ile uyumlu hale getirildiğini kaydetti.


Alt yapıda bütünlük sağlamak amacı ile gerçekleştirilen çalışma ile 2 mahallede toplam 23 bin metrekare parke ve 19 bin metre bordür taşı kullanıldığını ifada eden Başkan Büyükkılıç "Bir taraftan yeni yollar ve yaya yol çalışmaları yaparken diğer taraftan bozulan ve eskiyen yollarda da yenileme çalışması yapıyoruz" dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, iki mahallede gerçekleştirilen 2800 metre uzunluğundaki yaya yolu, orta refüj ve kaldırım çalışması için 900 bin lira harcamada bulunduklarını sözlerine ekledi.




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