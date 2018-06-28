Melikgazi’den PTT’ye destek sözü

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel e-ticaret sektöründe gelişim ve yaygınlaştırmayı sağlamak içinde projeler ürettiklerini bu hizmet içinde Meclis Kararı ile PTT kurumuna da destek sağlanacağını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin 500 bin nüfusu geçen 17. Belediyesi olarak ve Kayseri ilinin yarısını barından Melikgazi ilçesi her geçen gün alan olarak büyüyüp geliştiğini ve bu neden ile haberleşme, posta ve kargo sektörünün de büyük önem arz ettiğini belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak özellikle e-ticaret olarak Kayseri ilinin seçilmesini bir şans olarak gördüklerini bunun için öncelikle Keykubat Mahallesinde öncü pilot uygulama projesi hazırladıklarını kaydetti.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Keykubat Mahallesinde Belediyenin sosyal ve spor tesisi olan Fedakar Gülderen Sosyal tesislerinde PTT kurumun hizmet verebilmesi için bağımsız bir büro tahsis edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “posta, kargo ve postbank hizmetlerini desteklemek amacı ile tip proje uygulanması hususunda çalışma başlattık. Bunun için öncelikle Keykubat Mahallesinde artan nüfusu gelişen arazi yapılanması ile artan kamu hizmetine destek veriyoruz. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Spor, sağlık ve eğitimden sonra bölgenin PTT hizmetine de destek olacağız ve gelişmesine katkı sağlayacağız” dedi.