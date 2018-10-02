Melikgazi'den Spor Kulüplerine futbol sahası tahsisi

Spor ve sporcunun dostu bir belediye olarak seyirci değil, sporcu yetiştirmek için kulüplerine nakdi ve malzeme yardımı yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Hisarcık Bölgesinde yer alan Futbol Sahasını bu bölgede yer alan iki spor kulübüne kullanım hakkını vererek spora katkı ve destek sağladıklarını kaydetti.

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 14 spor salonu ile 184 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Yaygın ve herkes için spor amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 14 ayrı bölgede çok amaçlı spor salonlarımız hizmet vermektedir. Açık alan basketbol ve voleybol sahalarımız ise tüm semtlerde mevcuttur. Amacımız spor yapanların sayısını artırmak ve 7'den 70'e her kesimin mutlaka spor yapmasını sağlamaktır. Birçok branşta ödül alan ve başarıları ile ilimize onurlandıran Amatör Spor Kulüplerinin çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile malzeme ve nakdi yardımlarda bulunuyoruz“ dedi.

Hisarcık Gençlik ile Melikgazi Hisarcık Spor Kulüplerine 10 yıllığına kullanım hakkının verildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu her fırsatta kanıtladığını sözlerine ekledi.