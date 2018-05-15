Melikgazi’den Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesine Bina Tahsisi

Melikgazi Belediyesince tahsis edilen ve Melikgazi Mahallesi, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde yer alan ALZHEİMER DERNEĞİ HİZMET BİNASININ açılışına; Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İl Sağlık Müdürü Öğretim üyesi Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Alzheimer Dernek Başkanı Uzm. Dr. Hatice Kübra ŞİRİN, Kayseri Alzheimer Dernek Üyeleri, Belediye birim Müdürleri, Alzheimer hastaları ve yakınları ile semt halkı iştirak ettiler.

“Sosyal sorumluluk ve Sosyal Belediyecilik” de har zaman öncü ve referans olduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dernek binasının açılış töreninde şunları söyledi;

’’Melikgazi Belediyesi halk sağlığı ile bireyin sağlığına büyük önem vermektedir. Çünkü toplum sağlıklı nesillerin varlığı ile devam eder. Bu amaç ile acil semt istasyonları, aile hekimliği sağlık merkezlerin açılmasına öncülük ediyoruz. Dün de yine belediyemizin bir hizmet binasını çölyak hastalarına hizmet vermesi amacı ile Çölyakla Yaşam Derneğine tahsis ettik. İnsanın yaşam kalitesini düzenleyen, daha sağlıklı yaşamak adına atılması gereken çalışmanın mutluluğu içindeyiz. İLK’lerin belediyesi Melikgazi olarak yine bir SOSYAL BELEDİYECİLİK çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu bizim halkımıza ve şehrimizin insanına gösterdiğimiz önemin ve değerin bir ifadesidir”

Kayseri Alzheimer Dernek Başkanı Uzm. Dr. Hatice Kübra ŞİRİN ise şöyle dedi; “Alzheimer önemli bir toplum sağlığı ve özellikle aile içi sorunlu zor bir hastalık. Ama her hastalığın olduğu gibi öncü belirtileri, erken teşhis ile ailelerin ve hastaların yapabilecekleri konusunda bir birliktelik ve beraberlik oluşturmak önemlidir. Bu açıdan derneğimiz önem kazanmaktadır. Bu önemli çalışmayı gören ve değerlendiren Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç Bey bizlere bu yapıyı tahsis ederek, derneğimize büyük katkı sağlamış, dolayısı ile Alzheimer hastaları ve yakınlarına Türkiye’ye örnek bir hizmeti yerine getirmiştir. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kayseri ilinde mevcut hasta ve yakınlarına bu dernek ve binamız da yardımcı olacağız.” dedi.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Hatice Kübra Şirin tarafından Başkan Memduh Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alzhemir Dernek Başkanı ve dernek üyeleri ile birlikte dernek binasının hizmete açılışını gerçekleştirerek hep birlikte dernek binası gezdiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.