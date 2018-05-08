Melikgazi’den yine referans bir çalışma

Özellikle Enerji konusunu gündem ve öncelik seçen belediyelerin yoğun ilgi gösterdiği Güneş Enerji Santrali Çalıştayı’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızdan olan Taner Yıldız, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ile çalıştayın paydaş kurumlarının yetkilileri ile çok sayıda uzman iştirak etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay’da katılımcılara, ilk gün “MELİKGAZİ BELEDİYESİ VE GES”, “KAYSERİ’DE GES”, “ÜLKEMİZDE GES”, “BELEDİYELERDE GES”, “GES de çatı uygulamaları” ve “GES mevzuatı” konularında yetkili kişiler tarafından bilgiler verildi.

Dünya’da enerji konusunda büyük değişim ve gelişme gerçekleştiğini, bu neden ile büyük şirketler ve devletlerin çalışma içinde bulunmasından dolayı gündemi enerji’nin belirlediğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu gibi çalışmalarla Türkiye’nin önemli stratejik konularına bilimsel çözümler üretilmesi, paydaşlar arası iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, stratejik bilimsel politikalar ve yol haritalarının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İLK’lerin belediyesi olarak 8 güneş enerjisi santrali ile Türkiye’de birinci sırada yer aldıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Çevreci ve yenilikçi bir belediye olarak Kurum ve kuruluşlar ile dayanışma, birlik ve işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Bu da şehrimize hizmet olarak yansımaktadır. Enerji bizim değil 21. YY’ın ortak gündemi ve projesidir. İLK’lerin belediyesi olarak ilk etapta Üstü kapalı semt pazaryerlerinde başlattığımız çatı üstü güneş enerji santrallerini daha sonra sosyal ve spor tesislerimizde ve Belediyemiz hizmet binasında gerçekleştirdik. Milli ve Yerli üretime destek oluyoruz sonuçta ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyoruz. Amacımız bu uygulamayı genişletmek şu anda 8 ayrı enerji santrali ile belediyeler arasında, Türkiye’de, dolayısı ile Kayseri’de 1 inci sıradayız. İlk olarak belediyemizde Enerjiye verdiğimiz öneme istinaden Enerji birimi oluşturduk. Belediyemizin tüm tesislerinde kullanılan enerjiden fazla elektrik enerjisi üretiyoruz. Dolayısı ile fazla elektriği satıyor ve park, sosyal ve spor tesisi gibi yatırımlara kaynak oluşturuyoruz. Sonuç itibari ile enerjimizi güneşten aldığımız gibi, güneşi bir bakıma hizmete çeviriyoruz” dedi.

Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise dünyanın şu anda enerji konusunda şekillendiğini ve enerjiye sahip olanın dünyaya sahip olacağı ilkesi ile adeta bir savaş içinde olunduğunu belirterek; “Bu açıdan özellikle GÜNEŞ ENERJİ SANTRELLERİ açısından Türkiye coğrafi konumu sebebiyle çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Bu neden ile konunun bu tür çalıştaylar ile her açıdan değerlendirilerek, örnek kararlar alınması gerekmektedir. İLK’lerin belediyesi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç’ı böyle bir çalıştayı gerçekleştirerek, 35 kuruluş yetkililerini bir araya getirmesinden dolayı kutluyorum” dedi.