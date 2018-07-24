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24 Temmuz 2018 12:32

Melikgazililer sıcak yaz akşamlarında parkları tercih ediyor

Melikgazililer, artan sıcaklarda çareyi Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan parklarda serinlemekte buluyor.

Melikgazililer sıcak yaz akşamlarında parkları tercih ediyor

24 Temmuz 2018 12:32


Melikgazi Belediyesi belediye olarak büyük ölçekli ve çok amaçlı park yapımına büyük önem verdiklerini çünkü bu tür parkların özellikle yaz aylarında adeta mahallelerin sosyal yaşam alanı haline geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi’deki piknik alanlarını sadece Melikgazililerin değil tüm Kayseri’nin benimsediğini kaydetti.


Parkların gündüz çocuklara emanet edildiğini ve gündüz saatlerinde parkların cıvıl cıvıl olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:


“Melikgazi Belediyesi olarak gündüzleri çocuklara emanet ediyoruz. Gündüz saatlerinde parklarımızda çocuklarımız neşe içerisinde oynamaktadırlar. Ancak bizim çok amaçlı parklarımız bu yaz aylarında, özellikle sıcak yaz akşamlarında ailelerin akınına uğramaktadır. Sıcak yaz akşamlarında bunalan ve serin yer arayanlar parkları tercih etmektedirler. Çünkü bizim parklarımız her yaş kesimine hizmet verebilmektedir .”


Başkan Büyükkılıç, parkların Melikgazi’nin gelişmesine ve güzelleşmesine büyük katkı sağladığı gibi sosyal amaçlı kullanılmasının önemli olduğunu, mahallelilerin birlik ve beraberlik, dostluk ve kardeşlik içerisinde bu mekânlardan yararlanabildiğini sözlerine ekledi.




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