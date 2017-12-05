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05 Aralık 2017 15:07

Melikgazi’nin Aralık Meclisinde “engellilere özel gündem”

Melikgazi Belediye Meclisi, 5393 sayılı belediye kanununun 20.

Melikgazi’nin Aralık Meclisinde “engellilere özel gündem”

05 Aralık 2017 15:07

maddesine istinaden 2017 yılı Aralık ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 12’si ek olmak üzere toplam 48 gündem maddesi görüşüldü.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Aralık ayı olağan meclis toplantısında engelliler için özel gündem yapıldığını ve yapılabilinecek iş ve işlemlerin konuşulduğunu söyledi.


Meclis Toplantısında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımında forma giyen Melikgazi Belediyespor futbolcusu Feyyaz Gözaçık ve Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin’i misafir ettiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Aralık Ayı meclis toplantısında özel gündem ve özel konuklarımızı ağırladık. 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebeti ile Melikgazi Belediyesi olarak engelliler için yapılan çalışmaları anlattık. Ayrıca engelleri kaldırarak dünya şampiyonu olduğumuzu anlattık. Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımında forma giyen Melikgazi Belediyespor futbolcusu Feyyaz Gözaçık ve Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin meclis üyelerimize değerlendirmelerde bulundular” dedi.


Meclis toplantısında 12’si ek olmak üzere 48 maddenin tek tek görüşüldüğünü ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, alınan kararların Melikgazi halkına ve ilçesine hizmet olarak yansıyacağını kaydetti.


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.


Melikgazi Belediye Meclis Üyesi ve Terör Gazisi Yılmaz Üçkan ise, toplum olarak hep birlikte tüm engellerin kaldırılacağını ve aşılacağını vurgulayarak, Dünya engelliler gününü engellilere yapılan hizmet ve yatırımlar ile anlamlı bir şekilde kutladıklarını söyledi.




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