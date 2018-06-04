Melikgazi’nin mahalle iftarına 7’den 70’e ilgi gösterdi

Kazım Karabekir Mahallesindeki ”Mahallemde İftar Var” programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, AK Parti Milletvekili Adayları Ali Ekşi, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Ak Parti kadın kolları Başkanı Rabia Çamdal, Meclis Üyeleri, Belediye daire müdürleri, muhtar ile mahalle halkı iştirak ettiler.

Melikgazi Belediyesince Kazım Karabekir Mahallesinde kurduğu iftar sofrasında yüzlerce kişi birlikte oruç açtığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “7’den 70’e vatandaşların ilgi gösterdiği iftar programı neşe dolu geçti. Belediyemiz tarafından düzenlenen ”Mahallemde İftar Var” Programına katılan herkese teşekkür ederiz. Ramazan Ayının Tüm İslam Alemine Mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederiz” dedi.

Paylaşma, dayanışma ve kaynaşma ruhunun gönüllerimizi nakşettiği bu ayda, insanlığı bir sofrada gönülleri bir sofrada buluşturduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kurulan bu sofraların birlik ve kardeşliklere vesile olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.