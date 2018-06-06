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06 Haziran 2018 12:04

Melikgazi’nin yaz okulu kayıtları devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Okulu kayıtlarının devam ettiğini ve müracaatların 22 Haziran Pazartesi günü sona ereceğini söyledi.

Melikgazi’nin yaz okulu kayıtları devam ediyor

06 Haziran 2018 12:04


Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve 7-13 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz Okulları bu yıl Tınaztepe, Danışmentgazi, İldem, Necip Fazıl Kısakürek, Esenyurt ve Yeniköy Sosyal ve Spor tesislerinde gerçekleştirilecek.


Çocukların yaz tatillerine verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla yaz okullarını düzenlediklerini belirten başkan Memduh Büyükkılıç, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onların iyi yetişmelerini sağlamak adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Okullar yaptırıyor, kurslar düzenliyor, okulların çevre düzenlenmesini yaparak, basketbol ve futbol sahaları yapıyoruz. Başarılı öğrencileri ödüllendiriyor, başarısız olanları başarılı olmaları yönünde teşvik ediyoruz. Bu seneki yaz okulumuz ise 8 ayrı sosyal ve spor tesisimizde 3 ayrı kategoride toplam 52 branşta gerçekleştirilecektir. Haziran’da başlayan kayıtlarımıza çocuklarımızın ilgisi her sene olduğu gibi bu senede son derece yoğun olmaktadır” dedi


Bu yıl çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel derslerin yer aldığını hatırlatan başkan Memduh Büyükkılıç, seçmeli derslerde ise dama, satranç, el sanatları, tiyatro gibi yetenek derslerinin verileceğini sözlerine ekledi.




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