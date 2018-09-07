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07 Eylül 2018 10:15

MELMEK kursiyerlerinin el işi sergisi 10 Eylül’de açılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının 2018 ilkbahar dönemi kursiyerler tarafından hazırlanan ve 1014 parça eserden oluşan El Sanatları Sergisi´nin 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 13:30´da düzenlenecek tören ile açılacağını söyledi.

MELMEK kursiyerlerinin el işi sergisi 10 Eylül’de açılacak

07 Eylül 2018 10:15


Anadolu el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarıyoruz


Melikgazi Belediyesi Fuaye ve Sergi Salonunda açılacak olan sergi ile kursiyerlerin 4 ay boyunca el emeği, göz nuru olarak kendi yaptıkları eserlerini sergileyerek bu güzelliği kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç ”Melikgazi Meslek Edindirme Kursları kısa adı MEL-MEK tarafından sonbahar ve ilkbahar olarak yılda iki kez düzenlenmektedir. Bu Kurslar ile Anadolu el sanatlarını hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz hem de bireylere birer meslek öğrenmelerine vesile oluyoruz. Genç kızlarımız bu kurslarda çeyizlerini hazırlarken, hanım kardeşlerimizde bir meslek öğrenerek kalifiyeli eleman olarak iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Daha da önemlisi bir beceri kazanıyor, sosyal hayata renk katıyorlar. Bu sergimizde 1014 parça ürün sergilenecek. Hepsi birbirinden değerli olan bu eserleri hazırlayanlara ve serginin açılmasında emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyor, Kayserili hemşerilerimizi açılışımıza bekliyoruz” dedi.


MelMek Kursların ikinci dönemi için kayıtların başladı


Açılacak olan MEL-MEK Sergisinde yer alan el işi göz nuru ürünlerin satışının da yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, MEL-MEK Kurslarının ikinci dönemi için kayıtların başladığını, kurslara katılmak isteyenlerin kayıtlarını yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.




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