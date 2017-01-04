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04 Ocak 2017 12:13

Melmek kurslarına kayıtlar başladı

Melmek kurslarına kayıtlar başladı

04 Ocak 2017 12:13

Her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde açılan kurslarla yüzlerce kişiyi meslek öğreterek Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Sertifikası verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı ilkbahar dönemi meslek ve sanat öğrenme kayıtların başladığını söyledi.
Melikgazi Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme kurslarında kursiyerlerin kurs sonrası meslek ve iş sahibi olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ev tekstili, makine nakış, diksiyon gibi bölümleri tamamlayan kursiyerlerin yatak, yorgan ve nevresim üretimi yapan firmalarda kalifiyeli elaman olarak iş bulduklarını belirtti.
MELMEK kurslarının aynı zamanda sosyal bir çevre ve statü merkezi olduğunu bildiren eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Melikgazi Sanat ve Meslek kurslarının 14 ayrı Sosyal tesiste 104 branşta ve 27 farklı alanda kurs kayıtları başladı. Ücretsiz olarak verilen kurslarımız sonrası verilen sertifikalarda Milli eğitim Bakanlığı onaylıdır. Yoğun ilgi gösterildiğinden Kontenjanlar sınırlıdır. Mel-Mek kurslarına katılan kursiyerler sadece hobi için değil aynı zamanda meslek sahibi olmak amacı ile kurslara katılmaktadırlar. Bu kurslar ile aynı zamanda yöresel ve bölgesel kültür ve sanat ilgili mesleklerde öğretilmektedir.”



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