MELMEK meslek sahibi yapıyor

Melikgazi Belediyesince 24 semt merkezinde açılan ahşap boyama, dikiş, nakış, oya, takı-tasarım ve ev tekstili gibi kursların ailelerin gelir kapısı olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç’a, kurslara katılan kadınların haftalar süren eğitimler sonucunda aldıkları sertifikalarla iş sahibi olduklarını ve ürettikleri ürünleri satarak, evlerine ek gelir sağladıklarını söyledi.

Özellikle ev tekstili, tel kırma, iğne oyası, örme ve düğümlü takı yapma, dekoratif minder yapımı, dikiş-nakış, giyim, kadın giysileri kalıp hazırlama ve evde çocuk bakıcılığı kurslarının mahalleli hanımlardan büyük rağbet gördüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç’a, bu kurslar ile ayrıca Anadolu kültür modellerini ortaya çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarıldığını,MELMEK yeni dönem kurs kayıtlarının da başladığını,detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların gerek kurs merkezlerinden bizzat gerekse 252 13 33 nolu Melikgazi İletişim Merkezi’nden bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

Yeniköy Mahallesi Kurs Merkezinde verilen kurslara katılan kursiyerlerde Melikgazi Belediye Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, açılan kurslara katılarak boş zamanlarını faydalı işler yaparak değerlendirdiklerini, el becerilerinin gelişmesi ile bir şeyler üretebilmenin mutluluğu ve hazzını yaşadıklarını kurs sonunda aldıkları belgeyle meslek sahibi olduklarını söylediler.