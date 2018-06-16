Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak hiçbir zaman ne seçime endeksli nede şartlara endeksli bir çalışma yapan anlayışın sahibi olmadıklarını söyledi. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığı içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarını hem zamanında hem yerinde karşılamak hem de onların istediği doğrultu da hareket ederek görüşlerini önemsediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu mantık içerisinde Melikgazi’nin çalışkan, gayretli ve deneyimli ekibiyle birlikte bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten rutin belediyecilik diye nitelendirdiğimiz, yaptığımız yollarımızı, yapmak durumunda olduğumuz kaldırımlarımızı, parklarımızı ve diğer eserlik hizmetlerimizi sunma yönündeki gayretlerimizi kamuoyu zaten takdir ediyor ve anında bunlar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte de yine açacağımız yollarla ilgili, kentsel dönüşümdeki devam edeceğimiz süreçle ilgili kentsel tasarımla ilgili olarak tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarma ve onu geleceğe taşıma mantığı içerisindeki yaklaşımlarımızla ilgili çalışmalarımız hızla devam edecek. Sosyal belediyecilik bizim olmazsa olmazımızdır. Bu anlayış içerisinde gerek sosyal tesislerimiz, kamuoyunda şuan en çok ilgi gören ve daha önce yapmış olduğumuz sosyal tesislerde bu hizmetten yararlanacak insanları bulamazken, şimdi buralar dolup taşıyor. Bu defa yeni bölgelerde ve yeni yerlerde yeni tesisler ile buluşma şeklinde taleplerle devasa projeler talep ediliyor ve gün yüzüne çıkıyor. Bizde şartları ve bölgeyi değerlendirdikten sonra yerimiz varsa bu projeleri hayata geçirme noktasında vatandaşlarımızın taleplerini önemsiyor ve sürdürmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde vatandaşların kendine özgü yaklaşımıyla taleplerinin hem değiştiğini hem de beklentilerinin arttığını kaydeden Büyükkılıç, “Onları da nezaket kuralları içerisinde onları da dinleyerek ve ilgilenerek yapılması zaman gerektiren konularda da zaman içerisinde yapmak suretiyle hiçbir zaman onları geri çevirmiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak iyi bir noktada olduğumuzu, yaklaşık 600 bin nüfusa hitap eden bir potansiyelin olduğunu, bunu bir sorumluluk anlayışı içerisinde değerlendirdiğimizi, insanların cazibe merkezi olarak gördüğü Melikgazi’ye geldiklerine göre beklentileri de o derece yüksektir. Bizde bunu görüyoruz ve karşılamaya gayret ediyoruz. Bunlar Ramazan’a özgü çalışmalar değildir. Daha öncesinde de biz insanların yoğun olduğu yerde Melikgazi Belediyesi ekibi olarak nasıl onlarla buluşuruz ve onları dinleriz mantığı içerisinde her konumu vatandaşlarımızın lehine fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu, toplumun büyükleri olarak en güzel mekanlar camilerdir, Cuma ve bayram namazlarıdır, sivil toplum örgütlerinin yaptığı organizasyonlardır. Bunların hepsinde yer almaya ya da hepsiyle buluşmaya gayret ediyoruz. Açıdan Ramazan’da bunun için en güzel bir fırsattır. Her sene yaptığımız gibi bu sene de çalışmalarımızı yaptık. Geçmişte yaptığımız çalışmalardan esinlenerek muhtarlarımızın ve bölge halkımızın talepleri artınca sayıyı artırmak durumunda kaldık. O açıdan da herhalde bugün ve yarında olmak üzere 30’a yakın mahallede iftarımızı yaptık. İftarlarımızın hepsi dolu dolu geçti. Çocuklarımız, büyüklerimiz ve gençlerimiz bizi bağrına basıyor” diye konuştu.

2018 yılı içerisinde yeni hizmetlerin geleceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Biz istemesek de yapmasak da vatandaş istiyor. Vatandaşın istediği de bizim için önem arz ediyor. Tınaztepe’de daha önce bir aile sağlık merkezi açılmıştı ama fiziki şartları bizim içimize sığmıyordu. Bunu da içine alacak şekilde bir sosyal tesis projemiz var. Organize sanayimizin orada bir planlama talebi vardı. Oradan yapılan planlama sonrasında kamuya ait alanları terk edince bizde bunun sonucunda orada daha önce düşünce olarak planladığımız ve projesini hazırladığımız eserlerimizi hayata geçirme yönünde adımlar atacağız. Her bölgede bir beklenti oluyor. Kiminde okul, kiminde sağlıkla ilgili ve kiminde dini tesisle ilgili talepler oluyor. Biz hiçbirine ‘Hayır’ diyemiyoruz. Birisine ‘Bu bizim işimiz değil’ diyemiyoruz. Mutlaka hepsiyle ilgili bir gayret ve çalışma içerisinde bulunuyoruz. Bizim bunları yapma yetkimizi sağlayan Cumhurbaşkanımızdır. Onun yol arkadaşlarının çıkarttığı yasalardan dolayı teşekkür etmemiz gerektiği kanaatindeyim. İstikrarın ve dayanışmanın önemi, hükümetle yerel yönetimlerin uyum içerisinde çalışmalarının önem arz ettiğini buradan belirtmek isterim. İnsanlar bazı şeyleri kaybedince kıymetini anlar. Geçmişte bir çizgi makinesini vermeyen bir anlayıştan, kamu birimleri olmasına rağmen yağmış olduğumuz hizmetlerden dolayı Sayıştay denetimiyle suçlandığımız ve yeri geldiğinde sorgulandığımız boyutlardan şimdi adeta sınırsız bütçenizle, imkanınız varsa meclisten karar almak suretiyle bu hizmetleri yapabilirsiniz diyen bir anlayış geldi. Belediyeciliği geçmişten bilen ve duayen olan bizim önderimiz, dünya lideri, mazlumların sesi bizlere bu yetkiyi veriyor ve bizlerde bu çalışmaları yapmanın şerefine eriyoruz” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediyesinin güneş enerji santrallerini önemsediğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Taner Yıldız bakanımızın geçmişte başlatmış olduğu teşvik amaçlı güneş enerjisiyle ilgili yapılan çalışmalardan bizde yerel yönetimler olarak bizde nasibimize düşen payı alalım mantığı içerisinde atağa geçtik. Bizim devasa Pazar yerlerimiz var. Biz hemen bunları gündemimize aldık, projelendirdik ve hayata geçirdik. Şuanda 8 tane tesisimizde 4 megavatlık bir santralimiz oluşmuş oldu. Bu anlamda Belediyeler Birliği bizim bu deneyimimizi bildiği için bizde bir çalıştaya dönüştürelim diye talepte bulunduk. Tüm Türkiye’deki belediyelerin bu çalışmalara sahip çıkması ve bilgilenmesi anlamında onlarında çok hoşuna gitti. Bu çalıştayı yaptık ve çok olumlu dönüşler aldık. Bizim amacımız katkı sağlamaktır. Bizim amacımız hep güzellikleri paylaşmaktır. Bizim amacımız hep pozitif düşünmek ve olumsuzluklara prim vermemektir. Kim bu ülkeye bir çivi çakıyorsa, kim bu ülkeye bir katkıda bulunmuşsa onlara minnet duyuyoruz” dedi.

Yerli otomobil için girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Vekillerimizin marifeti ile bu sesimizin ilgili yerlere ulaşması yönünde de gayret bekliyoruz. Serbest bölgede 7 milyon metrekarelik bir alan vardı. Bunun yaklaşık 2 milyon metrekaresi yollar ve yeşil alanlara çıktığı zaman 5 milyon metrekare civarında bir kullanılabilir alan kalıyor. Bunun yarıya yakını şuanda doludur. 104 tane firmamız var. Bu 104 firmamızın yaklaşık 5 bin civarında çalışanı var. Yine bu firmalarımızın 1 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Bunlar önemli kriterler ama biz bunlar yeterli görmüyoruz. İstedikleri kadar arazi tahsis edebileceğimizi, Serbest bölgenin organize sanayilerin hemen yanı başında olması, Kayseri’de deneyimli ustalarımızın ve kalfalarımızın olduğunu, bu konuya yatkın sanayimizin olacağını da vurgulayarak Kayseri o açıdan otomotiv sanayiine en önemli yatırım merkezi olacağını, stratejik bir konumda olacağını vurguladık. Ücretsiz arsa tahsis edeceğimizi söyledik. Burada amacımız peşkeş çekmek değildir, burada amacımız yan sanayinin gelişmesidir. Amacımız Kayseri’nin büyümesidir. Kazan, kazan politikasıdır. Amacımız bölgeye yansıyan bir ekonomik atağın oluşmasıdır. Bu geçmişte özel sektörlere verildi. Bu devletin kontrolünde olan bir projedir. Bizlerde arsa konusunda gerekli desteği verelim ve 6’ıncı ortak olalım diyoruz. Bir beklentimizde yok. Sadece ekonomiye katkıda bulunmak istiyoruz.”