Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Kayseri Memur Sen Engelli Komisyonu Başkanı Hayriye Ayverdier, Memur Sen Kayseri İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Ayverdier: “ Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler gününün ülkemizde ve tüm dünyada ki engelli kardeşlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturulması, devletimizin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Ancak engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor” dedi.

‘Engelli olmak kimsenin tercihi değildir’

Toplumda engelliler ile ilgili çok fazla ön yargı ve olumsuz tutumun olduğunun altını çizen Ayverdier konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplum olarak tüm insanları olduğu gibi kabullenmek, farklılıklara tahammül edebilmek, insan olma felsefemizin gereğidir. Toplum olarak temel hedefimiz, ülkemizdeki engelli insanlarına kendi başlarına hayatlarını devam ettirmeleri ve kendi kendilerine yeter duruma gelmelerini sağlamak olmalıdır. Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin arttırılması çok önemlidir. Çünkü onlarda bu toplumun bir parçasıdır. Engelli bireyler üreten ve kendine yeten bir hale getirmek amacımız olmalıdır” diye konuştu.