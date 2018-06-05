Memur - Sen üyeleri, ‘Yetkide 10. Yıl Teşkilat Buluşmaları’ kapsamında iftar programında bir araya geldi. Programın açılışında konuşan İl Temsilcisi Aydın Kalkan, sendika ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de etkili ve yetkili sendika olduklarını ifade ederek; “Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan; “Memur - Sen bu ülkenin değer genlerinin oynanması sonucu olarak hayat bulmamıştır. Bu milletin değerlerine göre yaşamasına kolay müsaade edilmemiştir. Darbelerle sürekli tebliğ edilen bir millet olarak ne kuruttular ne de serpilip boy atmamıza müsaade ettiler. Anadolu’nun muhafazakar insanlarını askere giden, vergi veren, elinden istediği zaman ekmeği alınan, haklarını savunamayan, itiraz edemeyen, yönetimde söz hakkı olmayan siyasette ve kamu idaresinde etkisi ve yetkisi olmayan insanlar olarak konumlandırdılar yıllarca. Memur Sen bu sakat anlayışa başkaldırının adresi olmuştur. Anadolu insanı gerektiğinde vatanı, milleti ve değerleri için canını da vermiştir fakat ülke yönetiminde ve kamusal alanın sevk ve idaresinde varlığını en güçlü şekilde de hissettirmiştir. Ortak akıl mitingleriyle milli iradeye sahip çıkmıştır. Topladığımız 12 milyon 300 bin imza ile üniversitelerde turnikelere sıkıştırılan, inancı gereği başını örten insanlara uygulanan başörtü yasağı ve kamusal alan yalanını boşa çıkardık. Üniversite giriş sınavlarında uygulanan katsayı zulmünü tarihin çöp sepetine attık. Anayasa değişikliği sürecinde ‘toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet’ diyerek sesimizi yükselttik. 27 Nisan e muhtırasında, 17-25 Aralık başarısız darbe girişimi ve 15 Temmuz ülkemizi topyekun yok etmek için yapılan hain kalkışmaya karşı sivil ve milli iradenin yanında güçlü bir şekilde durduk. Biz 16 Nisan’da neye ‘evet’ dediğimizi iyi biliyoruz. İstikrarsız zeminler, sabit gelirli insanlara yaramıyor, biz istikrarsız zeminlerde kaybediyoruz. Ama ülkemiz ne zaman istikrar yakalarsa çalışanlar kâr ediyoruz. Bu anlamda ülkemizin gelişmesi ve dünya ülkeleri arasında istikrarlı, güçlü, bağımsız ve lider ülke olması için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Memur - Sen üyesi ve insanlık için mücadele eden ve bu anlamda umudu artıran bir teşkilattır. Teşkilatımız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Memur - Sen geldiğimiz nokta itibariyle 1 milyon sayısını aşmış, Kayseri’de ise 22 bin 500 üyesiyle şehrimizin en güçlü sivil toplum örgütü haline gelmiştir. Bu gurur verici tablo için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. En yakın sendika 6 bin 995 üyeye sahip iken biz Memur - Sen ailesi olarak 23 bine yaklaşan sayımızla Kayseri’de Türkiye’de olduğu gibi tüm iş kollarında yetkili ve etkili sendikayız” dedi.

Türkiye’deki temel hak ve hürriyetlerin teminatı için ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren Kalkan; “Memur - Sen özelde üyelerinin mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, genelde ülkesinin korku tünelinden çıkıp vesayetin izlerinden arındırılması, ham demokrasinin tam demokrasi olması için mücadele etmektedir. Bu ülkede temel hak ve hürriyetlerin teminatı için elimizi taşın altına koyuyor bu noktada teminat da oluyoruz. Evrensel anlamda dünyanın neresinde bir mağdur ve mazlum varsa onların yanında duruyoruz. Mazlumların dini, ırkı, rengi sorulmaz, dünyanın her yerinde mazlum mazlumdur. Onun hakkını koruma noktasında kendimizi her zaman sorumlu hissediyoruz. Üyelerimizin ve tüm kamu çalışanlarının taleplerini kazanıma dönüştürmek bizim asli görevlerimizdir. Cumhurbaşkanımızın öğretmenlere, hemşirelere, polislere ve din görevlilerine 3600 ek göstergenin verileceğini açıklaması bir talebimizin daha karşılandığı noktasında bizleri mutlu etmiştir. Fakat 3600 ek gösterge güncellenmesinin kapsamının genişletilmesini ve yine talebimiz olan emeklilere bayram ikramiyesinin hemen hayata geçirilmesi gibi 3600’ün de takvime bağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuranı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle devam eden programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.