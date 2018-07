Memur Sen Kayseri Başkanvekili İrfan Kaşıkçıoğlu:

Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinliklerde toplanan kalabalığa hitap eden Başkanvekili Kaşıkçıoğlu; asla esaret altına alınmayan bu millet istiklal ve istikbal ısrarını, haykırışını tarihten esen rüzgarlar ile savunmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini geçmişten aldığı şuur ile beraber bir kez daha dosta ve düşmana karşı gösterdiğini belirterek; "Bu toprakları yurt bellemenin bedelini şehit ve gazi olarak yine ödemiştir. Ulusal çıkarların ilahi mükafatına her zaman iman etmiştir. 15 Temmuz Malazgirt’ten Moğaç’a ve Çanakkale’ye kadar asla teslim alınamayan ve edilemeyen özgür ruhun canlı birer örneğidir. Bu tarih istiklal ve istikbalimizi muhafaza ederek ülke ve millet bütünlüğümüzü geleceğe taşıma iddiamızın zamanın hafızasına bir kez daha perçinlemesidir. 15 Temmuz, vatan sevgisi ve bağımsızlık ile kaynaşmış ve param parça edildiği tarihtir. Şehit kanlarıyla İslam vatanı yapılmış bu coğrafyaların teslim edilmeyeceğinin hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış bir kurtuluş mücadelesidir. 15 Temmuz kirli amaçları için dini bile istismar edecek düzeyde alçalan içerideki işbirlikçilerin akıl donduran hile ve ihanetleri karşısında ferasetiyle diri ve uyanık kalan bir milletin destan gücüdür. 15 Temmuz hain bir darbe girişimi ile başlayan işgal denemesidir. İşgal girişimini devletin her kademesinde kök salmışlara karşı koyduğumuz bir gecedir. Yıllar boyu insanlarımızın duygularını istismar eden FETÖ her türlü yolu kullanarak devletin hücrelerine kadar sızmış başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere devletin bütün imkanlarını kendi çıkarları için kullanmıştır" diye konuştu.