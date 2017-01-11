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11 Ocak 2017 15:34

Memur-Sen Kayseri Şubesi’nin Halep’e yardımları devam ediyor

Memur-Sen Kayseri Şubesi’nin Halep’e yardımları devam ediyor

11 Ocak 2017 15:34

Memur-Sen Kayseri Şubesi tarafından Halep’e düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde un yüklü 8. ve 9. TIR’lar uğurlandı.
Kampanya hakkında bilgiler veren Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, her zaman mazlumun yanında olacaklarını söyledi. Kalkan, "Yardım etmek ve yardımlaşmak bizim medeniyetimizin çok kıymetli özellikleridir. İslam alemi sıkıntılarla boğuşurken, zalimlerin zulmü ile mücadele eden kardeşlerimiz zor şartlarda değerlerini korumaya çalışırken bir yandan da İslam coğrafyasındaki kardeşlerinden dua ve yardımlar beklemektedir. Memur-Sen olarak ’TIR’lara insanlığı yükledik’ ve ’Yükümüz insanlık yönümüz Halep’ diyerek insanlık için, barış için, adalet için ayağa kalktık. Gün bugündür. Zulme karşı adaleti, baskıya karşı özgürlüğü, zillete karşı onuru seçmiş Halep halkına sahip çıkıyoruz" dedi.
Kalkan, "Yüreğimiz yanıyor. ’Yemin ederim biz birşey yapmadık’ diyerek ağlayan Halepli çocuğun tek damla gözyaşının vebalini nasıl üstleneceğiz? Hakkını nasıl ödeyeceğiz? Bedenleri küçük, yürekleri büyük çocukların haykırışlarını unutacak mıyız? Elbette hayır. Unutursak kalbimiz kurusun. Ninniler ile uyutulması gereken bebeklerin kurşunlarla susturulduğunun şahitleri olarak sessiz mi kalacağız? Elbette sessiz kalmayacağız. Zulme ve zalime karşı duracağız. Dünya sussa biz susmayacağız. Mazluma el uzatacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Un yüklü TIR’lar daha sonra Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



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