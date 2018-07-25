Mesleğe Saygı ve Onur Ödülleri Töreni

Düzenlenen törene Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ve Ali Uslanmaz, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya katıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed, Erciyes Üniversitesinin Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri olduğunu ve bu gelişime katkı sağlayan unsurların birinin de basın olduğunu vurguladı. Kayseri’nin basın kültürü olan bir şehir olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Muhammet Güven: “Erciyes Üniversitesi bugün geldiği nokta itibariyle Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden bir tanesi oldu. Kayseri’de gelişmiş bir şehir oldu. Üniversite ve şehirler hep beraber gelişmektedir. Bunların gelişmesine katkı sunan üçüncü bir unsur ise basındır. Türkiye’de ki diğer basınlara göre oldukça geçmiş bir basın etkisinin olduğu görülmektedir. Basın kültürünün olduğu bir şehirdir. Özellikle kurumları arasında uyumun çok iyi olduğu bir şehirdir. Bu kurumsal uyuma basında katkı sağlamaktadır. Genellikle Kayseri’de de basının etkisi yapıcı yöndedir. Bu anlamda ben basınımızı çok önemsiyorum. Erciyes üniversite basın için en çok haber kaynağı olan kurumlar arasında olmuştur. Erciyes Üniversitesi 10 yılda başarılarıyla haber olan bir üniversitedir” dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise gazetelerin her geçen gün daha fazla sıkıntıya düştüğünü ve internet gazeteciliği ile birlikte gazetelerin kapanma noktasına geldiğini söyledi. İnternet gazeteciliği ile herkesin aklına geleni yazdığını ve bu durumunun olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Başkan Veli Altınkaya, “ Bugün sansür yok dersek yalan söylemiş oluruz. Maalesef ki sansür devam ediyor. Basın özgürlüğü konusunda da Türkiye’de geneline ve yereline baktığımız zaman da zaman zaman yaşanan sıkıntıların olduğunu görebiliyoruz. Dünya çok hızla değişiyor. Osmanlı zamanlarında gazete çok etkiliydi. Sosyal medya diye bir şey icat oldu. Türkiye’ye internetin gelmesinin ardından 25 yıl geçmiş ve müthiş bir değişimle karşı karşıya kaldık. Her geçen gün gazeteler daha fazla sıkıntıya düşüyor. Sosyal medya dediğimiz benim sorumsuz medya dediğim bir grup var ki aklına geleni yazabiliyor. Bu noktadan baktığımız da şüphesiz hepimizin görsel medya dediğimiz televizyona, işitsel dediğimiz radyoya ve aldığımız o gazeteye destek olmamız gerekir. Gazetelerin yaşaması ve yaşatılması lazımdır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından meslekte 30,40 ve 50. Yıllarını dolduran gazetecilere ödülleri takdim edilirken, program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.