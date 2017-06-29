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29 Haziran 2017 13:10

Meslek lisesi öğretmenleri İspanya’da 3D yazıcı eğitimi aldı

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından Erasmus+ Mesleki Eğitim programı kapsamında 6 meslek öğretmeni İspanya’nın Marbella şehrinde 3 boyutlu yazıcılar hakkında eğitim aldı.

Meslek lisesi öğretmenleri İspanya’da 3D yazıcı eğitimi aldı

29 Haziran 2017 13:10


Erasmus+ Mesleki Eğitim programı kapsamında hazırlanan ve sunulan ’Modern Üretim Tasarımında Kullanılan 3 Boyutlu Yazıcıların Teknolojik İnovasyon Eğitim ve Stajı’ isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2 ve Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2 öğretmen olmak üzere toplam 6 meslek öğretmeni İspanya’nın Marbella şehrinde 3 boyutlu yazıcılar hakkında işbaşı eğitimine katıldı. 3 Boyutlu yazıcılardan Ultimaker yazıcısının montajı ve kalibrasyonunu yapan öğretmenler, yazıcıda kullanılan hammadde çeşitlerini inceleyerek WiFi, Ethernet, USB üzerinden haberleşen 3D yazıcıda farklı metotlarla örnek model baskı yapma ve hammaddeleri deneme imkanı da elde etti. Öğretmenler, hafta sonu kültürel aktivite kapsamında Endülüs Bölgesinde Cordoba şehrinde bulunan Kurtuba Cami’ni ziyaret ederek mimarisi ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.


Koordinatör Okul Müdürü Selçuk Erdem, “Öğretmenlerimizin yenilikçi teknolojiler hakkında Avrupa’da eğitim almaları meslek liselerinde vizyonumuzu arttırmaktadır. Biz bunu Avrupa Birliği Erasmus + programı sayesinde fırsata dönüştürmekteyiz. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.




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