“Metin Sözen, Koruma Büyük Ödülü” Melikgazi Belediyesine

“Metin Sözen, Koruma Büyük Ödülü” ise Melikgazi Belediyesinin KENTSEL BÜTÜNLÜK İÇİNDE 6 PROJESİ İLE 5 UYGULAMA çalışmalarına verildi.

Tarihi Kentler Birliğince şimdiye kadar Melikgazi Belediyesinin 27 eserinin ödüllendirildiğini belirtenan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl yarışmaya konu olan 5 ibadet merkezi, 3 konak Ağırnas Yerlatı şehri ile Dörtayak türbe Restorasyon çalışması olmak üzere 11 yapının ödüle layık bulduğunu kaydetti.

Tarihi Kentler Birliğinin 15 Kasım 2018 tarihinde Antalya Expo Center Fuarında yarışmaya katılan ve ödül alan eserlerin sergileneceğini ve katılımcılara ayrıntılı bilgiler verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Tarihi Kentler Birliğince yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, yerinde ve zamanında yapılması, yapılanın gelecek kuşaklara aktarılması noktasında bir kıstas olmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak yarışmaya 11 ayrı eser çalışması ile katıldık. Eserlerin tamamı bir bütün olarak değerlendirilerek “METİN SÖZEN, KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ” ödülüne layık bulunmuştur. Bu ödül çok anlamlıdır. Çünkü “METİN SÖZEN, KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ” hep örnek ve referans gösterilen çalışmalara öncülük etmektedir. Yani bu çalışmalar ülke genelinde diğer kurum ve kuruluşların çalışmaları için bir referans olmaktadır. Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyetin ilk dönemine ait yapıları koruma altına alıyoruz. Aslına uygun olarak restore ettiğimiz yapılar bundan böyle kültür, sanat ve ticaret alalında gelecek kuşaklara hizmet verecektir.”