Metropol ilçe belediye başkanlarından Özhaseki'ye ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Ankara'ya giden Belediye Başkanları, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaretlerinde sohbet ederek 2018 yılı Kayseri Belediyecilik çalışmalarını değerlendirdiler.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanların bu ziyaretlerinden son derece mutlu olduğunu dile getiren AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hep birlikte Kayseri Belediye Modelciliği ile şehrimizi bugünlere taşıyarak örnek bir şehirleşme sergiledik. Milletimize ve ülkemize hizmet etmek üzere başka görevlere davet edildik, bu davete icabet ederek hizmetimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.