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25 Temmuz 2018 13:39

Mevlana Mahallesi yenileniyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi’nde yapılan yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Mevlana Mahallesi yenileniyor

25 Temmuz 2018 13:39


Yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar,“Mevlana Mahallemiz konumu açısından trafik yükü çok olan bir mahalledir. Yeni düzenlemelerle ve çalışmalarımızla birlikte mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Bu şekilde bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, teker teker tamamlamaya çalışıyoruz. Program dahilindetüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları devam edecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve hemşehrileriminmutlu, huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak her türlü konforu onların hizmetine sunmak içindir” dedi.


İncelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, bölgedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafın hal hatırını sorup, gönüllerini aldı.




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