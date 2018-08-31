Mevlana Mahallesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Kocasinan’ın dört bir yanında başlatılan yenileme çalışmaları ile mahalleleri daha konforlu hale getirdiklerini dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tüm mahallelerimizi olduğu gibi Mevlana Mahallemizi de Yeni Kocasinan’a hazırlamak için ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Yenileme ve dönüşüm çalışmalarımızı hızlıca tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimiz en kısa süre içinde Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek” diyerek sözlerini noktaladı.