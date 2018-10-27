Meysu Outlet AVM Cumhuriyet Bayramı'nı atölye etkinlikleriyle kutlayacak

Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı keyifli bir atölye etkinliği ile kutlamaya hazırlanıyor.

Tüm özel günlerde gerçekleştirdiği etkinlikleri ziyaretçileri ile buluşturan Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda keyifli bir atölye çalışması düzenliyor. Atölyeye katılan çocuklar, kendi elleri ile Türk Bayraklı rüzgârgülüve taş boyama yapacaklar.

Minik ziyaretçilerin katılabilecekleri atölye çalışmasında çocuklar,14.00 - 17.00 saatleri arasında ‘Türk Bayraklı Rüzgar Gülü Yapım Atölyesi ve Boyama Atölyesi'nde hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tüm Kayserililer etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan, açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinliklerle, Kayseri sosyal yaşamına yepyeni bir boyut kazandıran Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.