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05 Temmuz 2017 14:09

Meysu Outlet’in büyük hediyesi sahibine teslim edildi

Meysu Outlet tarafından düzenlenen kampanyaya katılan ve çekilişle otomobil sahibi olan aileye, otomobilleri teslim edildi.

Meysu Outlet’in büyük hediyesi sahibine teslim edildi

05 Temmuz 2017 14:09


Düzenlenen kampanya hakkında bilgiler veren Meysu Outlet AVM Müdürü Adnan Gördü, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Meysu Outlet’te sürprizlerin devam edeceğini kaydeden Gördüm, "10 Şubat-14 Mayıs tarihleri arasında bir kampanya düzenledik. Kampanyamıza 18 bin 141 kişi tekil olarak katıldı. Hediyemiz, 112 bin tane kupon içerisinden Sayın Mevlüt Can’a çıktı. Herkesin günü ve şansı olmalıdır. Diğer müşterilerimize de bir şeyler vermek isterdik ama herkes 1 hakka sahip olmak zorunda. Ziyaretçilerimize yönelik yapacağımızı indirimlerimiz ve kampanyalarımız devam edecek. Meysu ailesi olarak katılan herkese teşekkür ediyorum. Onlar bizim baş tacımız ve velinimetimiz. Gelmeye devam etsinler. Kendilerine çok güzel sürprizlerimiz olacak” dedi.


Otomobil sahibi olan şanslı müşteri Mevlüt Can ise, “Sürekli Meysu’dan alışveriş yapıyorum. Bu çekilişi duyduktan sonra sürekli gelip gitmeye başladık. Bize çıkacağına inanmıyorduk ama yine de bir umut vardı. Çıktığını duyduğunda heyecandan yatamadım. Meysu ailesine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrada alışverişlerimizi daha sık bir şekilde devam ettireceğiz ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından hediyeye kazanan aileye otomobilin anahtarı teslim edildi.




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