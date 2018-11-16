Meysu Outlet'te Alışverişler Eğlenceye Dönüşüyor

Stoklarla sınırlı olan kampanyada 19-23 Kasım tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler AMF Eğlence ve Bowling Merkezi'nden bowling çekini anında kazanıyor. Bowling tutkunları bu fırsatı ve eşsiz eğlenceyi kaçırmayın.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek.