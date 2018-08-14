Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 14:03

Meysu Outlet’te ikinci el eşyalar mutluluğa dönüşüyor

Kocasinan Belediyesi, hayata geçirdiği Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunmaya devam ediyor.

Meysu Outlet’te ikinci el eşyalar mutluluğa dönüşüyor

14 Ağustos 2018 14:03


Vatandaşların kullanmadığı giysileri ve eşyaları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kocasinan Belediye yetkilileri , bu kampanya kapsamında Meysu Outlet Avm’de 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle toplamda 54.327 parça ürün bağışlandiğini ve 10.187 kişiye bu ürünlerin ulaştırıldığını bildirdi.


İkinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi’nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, ilçe muhtarlıklarına ve Meysu Outlet AVM’de oluşturulan ikinci el eşya mağazasına başvurmalarının yeterli olacağı duyuruldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç