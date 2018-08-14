Meysu Outlet’te ikinci el eşyalar mutluluğa dönüşüyor

Vatandaşların kullanmadığı giysileri ve eşyaları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kocasinan Belediye yetkilileri , bu kampanya kapsamında Meysu Outlet Avm’de 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle toplamda 54.327 parça ürün bağışlandiğini ve 10.187 kişiye bu ürünlerin ulaştırıldığını bildirdi.

İkinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi’nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, ilçe muhtarlıklarına ve Meysu Outlet AVM’de oluşturulan ikinci el eşya mağazasına başvurmalarının yeterli olacağı duyuruldu.