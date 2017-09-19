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19 Eylül 2017 11:00

Mezarlıkta kendini ağaca astı

Kayseri’de bir şahıs asri mezarlıkta kendisini ağaca asarak intihar etti.

Mezarlıkta kendini ağaca astı

19 Eylül 2017 11:00


Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi’nde bulunan Asri Mezarlıkta, mezarların arasında görevliler ağaca asılı halde birini gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde şahsın 45 yaşındaki M.A. olduğu belirlendi. M.A.’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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