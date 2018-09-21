Mezarlıkta kendini astı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 35 yaşındaki şahsın, şehir mezarlığında ağaca asılı halde cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Küçükali mahallesinde bulunan şehir mezarlığında meydana gelen olayda, ağaca asılı halde bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracına konuldu. Yapılan incelemelerde şahsın 35 yaşındaki C.Ö. olduğu belirlenirken, C.Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.