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MHP aday adayı Önder: “Talas'ta sorun çok”

Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan Aday adayı Behsat Önder, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aday olmasının önemli olmadığını, önemli olanın partisinin başarısı olduğunu dile getiren Önder, Talas'ta samimiyet sorunu olduğunu söyledi.


Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediyesi başkan aday adayı Behsat Önder, gazetecilerle bir araya geldi.Gazetecilere çalışmaları hakkında bilgiler veren Önder, aday adaylığı bitene kadar koşuşturmaya devam edeceğini söyledi. MHP'nin başarısı için çalışacağını ifade eden Önder, aday olup olmamanın önemli olmadığını asıl önemlisinin partilerinin başarısı olduğunu dile getirdi. “Talas'ta sorun çok” diyen Önder, Talas'ta samimiyet sorunu olduğunu ve vatandaşların yetkililere ulaşamadığını söyledi.

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