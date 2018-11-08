MHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Arslantaş'ın Dedesi Hakk'a yürüdü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı ve ÖKİ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslantaş’ın dedesi Mehmet Arslantaş vefat etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı ve ÖKİ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslantaş'ın dedesi Mehmet Arslantaş vefat etti.
Yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden ve 2 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Arslantaş, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı Mustafa Arslantaş, ailelerinin en büyüğü, dedesi Mehmet Arslantaş'ı kaybetmiş olmaktan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.
Mehmet Arslantaş'ın cenazesi yarın Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verilecek.