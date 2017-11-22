MHP İl Başkanı Baki Ersoy, FETÖ davalarını değerlendirdi

Zaten Kayseri olarak Türkiye’ye yeterince rezil olduk. Bu FETÖ yapılanması ve içinde bulunan sözde işadamları Kayseri’nin itibarını yeterince zedeledi.” dedi.

Ersoy, "Kayseri’de devam eden mahkemelerde tanık sıfatı ile dinlenen sözde şehrin önde gelen işadamlarının ifadelerini hep birlikte dinlemekteyiz. Bu sözde işadamları mahkemede ’Yok beni şu işadamı sohbete götürdü. Biz gittik ama FETÖ elebaşı ile 5 dakika görüştük. Ben aslında gitmek istemiyordum’ gibi ifadelerde kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Kimse delikanlı gibi şunu söylemiyor" diyerek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

"Biz buraya menfaat için gittik. Ticaret için gittik. Gitmemiz gerektiği için gittik. Şu şu isimlerde oturmamız gerekiyordu, oturduk ve buradan ticari menfaat elde ettik. Bunu da etrafımıza dün akşam şu şu isimlerle oturduk diye övüne övüne anlatıyorduk. Önce Allah’tan sonra devletimizden bizi affetmesini diliyoruz’ demiyorlar. Bunu demedikleri gibi de sürekli birilerinin değirmenine su taşımaya çalışıyorlar. O zaman da olduğu gibi bugünde hala vergi kaçırarak ticaretlerini ayakta tutmaya ve şahsi menfaatlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Aralarında biz gittik, değirmenin başındakilerle oturduk ve şu kadar para kazandık diyen yok. Oturma gruplarında yapılan ticareti anlatan yok. Kazandıkları paraları nasıl kazandıklarını ifade eden yok. Biz buralara para kazanmak için gittik diyen yok. Ancak şu kadar bağış yaptık, bu kadar himmeti zorla verdik gibi ifadelerin altına sığınıyorlar.

Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu devlete ihanet eden, kurşun sıkan her kim varsa dün olduğu gibi bugünde yarında karşısında olmaya devam edeceğiz. Birlikte para kazandıkları yol arkadaşlarını satarak, dosyaya yeni yeni isimler ekleyerek kimse birilerinin değirmenine su taşımaya çalışmasın. Herkes çıksın delikanlı gibi olanı biteni anlatsın. Zaten Kayseri olarak Türkiye’ye yeterince rezil olduk. Bu FETÖ yapılanması ve içinde bulunan sözde işadamları Kayseri’nin itibarını yeterince zedeledi.

Bundan sonra buna kimsenin fırsat vermeye hakkı yoktur.”