MHP İl Başkanı Baki Ersoy: “İş dünyası zor günler geçiriyor”

Anadolu Aslanlar İşadamları Derneği (ASKON)’nin geleneksel Cumartesi kahvaltısına katılan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, iş dünyasının zor günler geçirdiğini söyledi.

Gündeme ve iş dünyasının sorunlarına dair değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Baki Ersoy, iş dünyasının son dönemlerde zor günler geçirdiğini, Ticaret Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının esnafın sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade etti. Bankaların bu dönemde kredi faizlerini minimuma çekmesi gerektiğini de belirten Ersoy, ASKON gibi kuruluşların, iş dünyasının bu tür sorunlarını karar mekanizmalarına taşımasını umduklarını dile getird.

Terör olaylarına da değinen Ersoy, Türk milletinin bu kötü dönemi birlik beraberlik içinde aşacağına inandığını kaydetti.

ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan ise 2017 yılının Türkiye için daha iyi bir yıl olacağına inandıklarını ifade etti. Başkan Ali Özcan, MHP İl Başkanı Baki Ersoy’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.