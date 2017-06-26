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26 Haziran 2017 14:56

MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Konu vatan ve millet olunca MHP ve Ülkücüler her daim göreve hazırdır"

MHP Kayseri İl Teşkilatı’nın bayramlaşma töreninde konuşan İl Başkanı Baki Ersoy, "Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy,

26 Haziran 2017 14:56

Konu vatan ve millet olunca MHP ve Ülkücüler her daim göreve hazırdır" dedi.


MHP İl Teşkilatı’nın bayramlaşma programı parti binasında gerçekleştirildi. İl yönetiminin tam kadro hazır bulunduğu programa partililer de yoğun ilgi gösterdi. Partililerle tek tek bayramlaşan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını hep birlikte ibadetle geçirdik ve Allah bize Ramazan Bayramı’na kavuşmayı nasip etti. Tüm Türk İslam aleminin ve ülkücülerin Ramazan Bayramını en iyi dileklerle kutluyorum" dedi.


Ersoy, "Bu bizim göreve geldiğimiz günden itibaren 3. Ramazan bayramımız. Ülkücü harekete Milliyetçi Hareket Partisine sahip çıkan, dava arkadaşlarımızın artışı ile birlikte bayram havasında parti binasında bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu bayram hayırlara vesile olur. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine neden olur" diye konuştu.


Ersoy, "Bildiğiniz gibi ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Kenetlenerek ancak Türk milleti olarak bu zor dönemi atlatabiliriz. Bizler Milliyetçi Hareket Partililer olarak üzerimize düşen her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Bundan önce nasıl Milliyetçi Hareket Partililer, ülkücüler bu görev talip olduysa ve yaptıysa bundan sonra da kimsenin şüphesi olmasın ki ülkücüler, konu vatan ve millet olunca her daim göreve hazırdır" ifadesinde bulundu.




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