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11 Eylül 2017 10:56

MHP İl Başkanı Ersoy’dan 12 Eylül Mesajı, "Zulüm asla payidar olmaz"

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde yaptığı açıklamasında, "Zulüm, asla payidar olmaz" ifadesinde bulundu.

MHP İl Başkanı Ersoy’dan 12 Eylül Mesajı,

11 Eylül 2017 10:56


MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Ersoy, ’’12 Eylül Darbesi veya 1980 İhtilali, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askeri müdahale. 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesidir. Bu müdahale ile Süleyman Demirel’in Başbakan’ı olduğu hükümet görevden alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi, 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası tamamen rafa kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askerî dönem başladı. Bu dönem yaklaşık dokuz yıl sürdü" dedi.


Ersoy, açıklamasına şöyle devam etti;


’’12 Eylül aslında Türkiye’yi düzene sokmak için yapılmıştır. Ama ülkemiz 12 Eylül darbesinden sonra daha kötü olaylarla karsı karsıya kalmıştır. 12 Eylül darbesinden sonra PKK denilen terör örgütü oluşturulmuş doğu da ve güney doğu da masum sivilleri öldürerek can almaya başlamıştır. Halen Ülkemizin en büyük sorunu olarak gündeme gelen terör 12 Eylül darbesinin meyvesidir. 12 Eylül den sonra okuyan araştıran genç nesil yok edilmiş ve yerine yobaz kimseden haberi olmayan bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır. Biz , ülkücüler, ülkemizin bekası, bölünmez bütünlüğü, vatanımız için, milletimiz için gözünü kıpmadan ülkü yolunda, ülkü uğrunda , nice şehitler verdik.


12 Eylül Türk milletinin vicdanında çoktan mahkum olmuştur. Mahkum olmasına olmuştu ama nice devler, nice kahramanlar, nice vatan aşkıyla yanan, iman dolu kalplerin yok olmasına sebep olmuştur. Gencecik yaşlarında ülküleri uğrunda savaşan, ülkeyi karanlığa itmek isteyenler ile mücadele veren, önlerine set olan ve tek suçları ülkelerini sevmek olan kalpleri imanla dolu olan ve bu yüzdende körelmiş zihniyetin, satılmış kuklaların karsılarına aldığı, asılmaları için, idam ettirilmeleri için her yolu seçtiği ve binlerce genç ülkü devine kıydığı, kalpleri imanla dolu ağabeylerimizin haince öldürülmeleri ve idam edilmelerini arasından tam 37 yıl geçti ama ülkücü camia asla ülkü şehitlerini unutmadı ve unutmayacaktır.


12 Eylül 1980 askeri darbesini, dış mihrakların oyunlarını, ülkenin daha çok gerilemesini sağlamasını, körleşmiş zihniyeti, Türk Milliyetçileri’ne yapılan zulmü, tek suçları vatanı sevmek olan ve bu yüzden idam ettirilmiş olan ülkü devlerimizi asla unutmayacağız ve unutturtmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak; Allah için, Vatan için, Bayrak için, canından geçip, şahadet şerbetini içen başta Halil Esendağ, Selçuk Duracık, Mustafa Pehlivanoğlu, Cengiz Baktemur, Ali Bülent Orkan, Cevdet Karataş, Fikri Arıkan,Velican Oduncu Ahmet Kerse İsmet Şahin ve tüm ülkücü şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ve diyoruz ki: “Unutmak,tükenmektir!” “Zulüm,asla, payidar olmaz.”




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