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15 Nisan 2017 15:08

MHP İl Başkanı Ersoy’dan Şehit Aileleri’ne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Ersoy’dan Şehit Aileleri’ne ziyaret

15 Nisan 2017 15:08


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Şube Başkan Vekili Ahmet Saraç, “Burası kutsal bir mekan, kutsal bir yer. Burada insanlar şehidin canı gazinin kanı görüşü içerisinde. Bu bayrak uğruna tek dil, din, vatan uğruna gözünü kırpmadan can vermiş, kan dökmüş insanlarımızın yeridir. Her daim sizleri bekliyoruz. İyi niyet, akıl, vicdan çerçevesi içerisinde inşallah yarın mutlu olan bizler oluruz” ifadelerini kullandı.


MHP İl Başkanı Baki Ersoy da yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizin, gazilerimizin yüzü suyu hürmetine yarın memleketimiz için ne hayırlıysa onu istiyoruz. Ama biz güçlü bir ‘evet’ istiyoruz. Onun da hem Kayseri’de hem Türkiye’de gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu anlamda bugün de burayı ziyaret ettik. Allah bu zamana kadar şehit düşen tüm ağabeylerimize, kardeşlerimize tekrar rahmet eylesin, mekanları cennet olsun” dedi.


Ziyarette Ersoy ve Saraç bir süre sohbet etti.




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