Parti İl Binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Serkan Tok bölge toplantılarının teşkilatları için bir toy olduğunu vurgulayarak, yarın yapılacak olan toplantının Türkiye için önemine değindi. Tok; "24 Haziran seçimleri öncesi tüm teşkilatlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Girmedik ev, sıkılmadık el bırakmadan yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın teveccühü ile inşallah sandıktan en iyi sonucu alan parti olacağız. Bu kapsamda 7 Haziran günü kıymetli genel başkanımız, Milliyetçi Ülkücü Hareketin Lideri Devlet Bahçeli’yi Kayseri’de ağırlayacağız. Genel başkanımızın katılımı ile gerçekleştireceğimiz bölge istişare toplantısında 24 Haziran’ın bağımsız ve egemen Türkiye’ye giden yolda yeni bir egemenlik güneşi olduğunu haykıracağız. 24 Haziran’a kadar halkla yüz yüze, yan yana gelecek teşkilat mensuplarımız ve adaylarımıza geleceğin Türkiye’sinde neler yapılacağını anlatacağız. Bölgesinde ve dünyada lider ülke Türkiye ideali için yola çıkarılan kutlu kervanın, 2023’te kızılelma menziline nasıl varılacağını anlatacağız. Bölge toplantıları, camiamız ve teşkilatımız için toydur, düğündür. Partimiz için demokrasi şölenidir. Buradan bölgelere, sonra da bütün Türkiye’ye yayılacak ortak enerji sayesinde 16 Nisan referandumundaki seçmen iradesinden daha güçlü bir sandık temayülü tezahür edecektir. O tarihte halkın onayladığı yeni anayasal sitemin yürürlüğe girmesinin önündeki bütün suni engeller, MHP tabanının büyük katkısıyla 24 Haziran’da ortadan kalkmış olacaktır. Kendi topraklarımızda ebedi egemenliğimizin önüne konan sinsi tuzakların nasıl bozulduğu, 25 Haziran’dan itibaren ayan beyan anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Tok tüm vatandaşları da toplantılarına davet ederek; "Bu kapsamda 7 Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin katılacağı ’24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?’ temalı istişare toplantısını yapacağız. Bölge İstişare Toplantımız 7 Haziran’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde saat 14:00’te gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızı ve gönüldaşlarımızı şölenimize davet ediyorum" diye konuştu.