Parti İl Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Serkan Tok, katılım oranının yüksekliği ve demokratik olgunlukla yapılan seçimlerin, sonuç itibariyle kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini dile getirerek; ""Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıllık tarihinin 3. evresine aziz milletimizin takdirleri ile geçiş yapmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Sistemi 24 Haziran 2018 tarihi itibariyle vücut bulmuştur. İlk 2 temel taşını cumhuriyetimizin kuruluşu ve çok partili siyasal hayata geçiş olarak değerlendirdiğimizde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de devletimiz için 3. dönüm noktası olarak belirmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi tarihi bir başarıya daha imza atmıştır. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu seçimlerde en başarılı olduğu il teşkilatının başkanı olarak, Cumhur ittifakının zaferini sizlerle paylaşıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Ayrıca ‘Cumhur ittifakı, millet aklı’ diyerek çıktığımız bu yolda cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan da ilk turda seçilmiştir. Şahsım ve tüm teşkilatlarım adına Cumhurbaşkanımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli, aldığı kararlar ve tutarlı öngörüleri ile Türk siyasi hayatına yön vermektedir. Liderimiz buhran ve karamsarlık sarmalındaki ülkemize, tıpkı Ergenekon Destanındaki bozkurtçasına yol göstermiş; devletimizi ve milletimizi feraha kavuşturmuştur. Yolu yolumuz, sözü sözümüzdür. Milliyetçi Hareket Partisi, liderimizin de belirttiği gibi devletimizin bekası için yapıcı tutumuna devam ederken, denge ve denetleme vazifesini de yerine getirmeyi ihmal etmeyecektir. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben kararlılığımızdan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Kilit bir görevle, başta milliyetçi-ülkücü hareket olmak üzere tüm Türkiye sevdalılarının Gazi Meclisimizdeki gür sesi olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asra yaklaşan tarihi ve ödediği bedeller itibariyle Türk siyasi hayatına damga vurmuş başarısızlığa tahammülü olmayan bir partidir. Partimizin başarısını sürpriz olarak nitelendirenlere sesleniyorum, ‘cahiller için her şey sürpriz niteliği taşır’.

Son dönemlerde ürüyen, ’MHP bölündü’ diyen felaket tellalları, kendileri aşağılık olduğu için bizi de kendi seviyelerine çekmek isteyenler, gerçeği görmemek için gözünü kapamayı tercih edenlerin alayı 24 Haziran’da necip Türk Milleti’nin sillesini yemiştir. Fakat ısrarla eşek gibi anırabilmek için bahane arayan ve partimizin başarısına göz dikenlere de, buyurun yolunuz açıktır demekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. MHP’nin tek başına barajı geçemeyeceğini iddia ederek, ’MHP barajı geçsin, Tandoğan meydanında eşek gibi anırmazsam şerefsizim’ diyen Yaşar Okuyan’ı Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na da bekleriz. Bununla birlikte milletimizin sillesini yiyenlerden birisi de 6 aylık yeni partinin eski vekili olmayı başaran Yusuf Halaçoğlu’dur. Gittiği her yerde MHP’yi eleştiren, helal oylarımıza ihanet eden Halaçoğlu’nun köyünde partimiz birinci parti olarak sandıktan çıkmıştır. MHP’lileri ve ülkücülerin Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyeceğini iddia eden Halaçoğlu’na Kayseri’den 190 bin arkadaşımızın selamını söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Teşkilatı olarak meclisteki 50 milletvekilinin 2’sinin Kayseri’yi temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Tok; "Meclisteki 50 bozkurdun, 2’sinin ilimizi temsil edecek olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Zaman ve mekAn tanımaksızın her an ve her yerde milletimizin kapısını çalarak bir önceki genel seçimlere göre oy ve vekil sayımızı yükseltmiş bulunuyoruz. Üstlendikleri görev ağır ve çetin olmasına rağmen bu görevlerini layıkıyla yerine getireceklerine olan inancım tamdır" diye konuştu.

"Yeni dönemin kilit partisi artık MHP’dir"

Toplantıda konuşan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise Türkiye açısından tarihi bir dönem başladığını, yeni hükümet etme sistemine kesin olarak geçildiğini ve cumhuriyetin üçüncü döneminin başladığını dile getirerek; "Bu durum demokrasimiz açısından olduğu kadar gelecek vizyonumuz için de büyük bir kazanımdır. Seçimlere katılım oranının yüzde 87,7 gibi yüksek bir seviyede olması milletimizin bu seçimlere verdiği anlam ve önemi her yönüyle ortaya koymuştur. Sonuç itibarıyla 24 Haziran’da kazanan Türkiye ve Türk Milleti olmuştur. Ülkemiz artık siyasi belirsizlik dönemini geride bırakmıştır. İstikrar arayışı ve umudu, Cumhur İttifakının taşıdığı ilke ve değerlerde anlamını bulmuştur. Kaos ve kargaşa planlayanlar, Türkiye’nin kendi içine kapanacağını hesap edenler hüsrana uğramıştır. Her ne kadar bölgemizde var olan jeopolitik riskler artmış olsa da Türkiye artık güven iklimine girmiştir. Hiç kimsenin şüphe ve endişesi olmamalıdır ki, düne göre daha güçlüyüz, umut ve ümit doluyuz. Seçimlerle beraber milli birlik ve beraberliğimiz sağlamlaşmış, Türkiye yeni diriliş destanını yazmaya koyulmuştur. Türk Milleti’nin iradesi de bunu açıkça dost ve düşman çevrelere göstermiştir. Bütün dünyanın gözünün 24 Haziran’da olduğu seçimlerde, ülkemize karşı başta ekonomi alanında olmak üzere yürütülen komplo girişimlerine Türk Milleti kapıyı kapatmış, geçit vermemiştir. Saygıdeğer Kayserili hemşehrilerimizin seçimlerde ortaya koyduğu irade ise her yönüyle Türkiye’ye örnek olmuştur. Ülkemizin önsözünün yazıldığı Çanakkale’de en üstün fedakarlık örneğini sergileyerek lise talebelerini dahi cepheye gönderip milli mücadeleye değerli bir katkı sunan Kayseri, bugün cumhuriyetimizin üçüncü evresine geçişinde de duruşundan birşey kaybetmediğini göstermiştir. Kayseri, ülkemizin umut ışığı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Seçimlerin neticelerine bakıldığında Cumhur İttifakının milletimiz nazarında büyük bir teveccüh görmüş olduğu her yönüyle ortadadır. Seçim sonuçlarına bakıldığında, Kayseri her yönüyle Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir netice elde etmiştir. Memleketimiz kendisine yakışanı yapmış, beklentileri boşa çıkarmamıştır. Daha önemlisi Milliyetçi Hareket Partisi seçimlerin tartışmasız en önemli kazananı olmuştur. Türk Milleti, Milliyetçi Hareket’e eşsiz bir değer biçtiğini yeniden göstermiş, son derece önemli bir görev vermiştir. Tartışmasız şekilde yeni dönemin kilit partisi artık MHP’dir. Genel başkanımızın duruşu, ileri görüşlülüğü, feraset ve erdemi Türkiye’ye çığır açtırmıştır. Kim ne yaparsa yapsın MHP engel tanımamış, üstlendiği sorumluluk anlayışından geri döndürülememiş, kararlılığından saptırılamamıştır. İftiralar tutmamış, oyunlar boşa çıkmış, tuzaklar kurucularının başına geçmiş, maskeler düşmüştür. Türk Milleti MHP’ye sahip çıkmış, MHP’nin sahibi olduğunu göstermiştir. Nihayetinde tükenip bittiğimizi iddia edenlerin sesleri ve solukları bir çırpıda kesilmiştir" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; "Bu seçimler gerçekten çok önemli seçimlerdi, Türkiye için dönüm noktasıydı. Allah’a şükürler olsun ki çok başarılı bir seçim dönemini hem Kayseri hem Türkiye’miz adına atlatmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte Allah bizlere nasip ederse Kayseri için hayırlı hizmetler yapmak istiyoruz. Resmi süreç tamamlanır tamamlanmaz İl Teşkilatımızla birlikte elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bizler kıymetli hemşehrilerimize söz verdik. Bizler bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Gerekli çalışmaları teşkilatımız ve milletvekillerimizle birlikte yapıp bu şehir için hayırlı olan ne ise, Ankara’da ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Önümüzde yerel seçimler var, İl Başkanımızın talimatlarıyla hazırlanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadroları bu seçim döneminde ne yapabileceğini göstermiştir. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğini herkesin görmesi açısından çalışmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerde de söz sahibi olan bir Milliyetçi Hareket Partisi için yarından tezi yok çalışmalarımıza başlayacağız" şeklinde konuştu.